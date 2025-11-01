Честит празник, българи!
©
През далечната 1909 година празникът е отбелязан за първи път в Пловдив. Народните будители в историята ни са: Свети Иван Рилски, светите братя Кирил и Методий, Йоан Екзарх, Патриарх Евтимий, героите от Българското Възраждане - Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Георги Раковски, Петър Берон, Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев и още много други.
През 1922 година правителството на Александър Стамболийски предлага 1 ноември да бъде честван, а през следващата година с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.
Празникът е забранен през 1945 година и върнат в календара едва през 1992 година.
Още по темата
/
Георги Бърдаров: Голяма част от съвременните будители не желаят да афишират и да придобиват публичност
01.11
Иван Гранитски: Трябва ни едно разтърсване - като земетресение от девета степен по скалата на Рихтер
01.11
Още от категорията
/
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа на дизел и авиационно гориво
31.10
Трайчо Трайков: Сградата на НС се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада! Рая Назарян да вземе нещата присърце!
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Архангелова задушница e
08:37
Километрично задръстване на АМ "Тракия"
21:44 / 31.10.2025
Нови ограничения по АМ "Тракия" край Бургас
20:12 / 31.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.