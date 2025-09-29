ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Честит първи сняг!
Над планините утре облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време, съобщават от НИМХ. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономистът Боян Дуранкев: Премахването на плоския данък чука на ...
21:11 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при ...
21:11 / 29.09.2025
38-годишен мъж стана второкласник
21:10 / 29.09.2025
Приятно време ни очаква утре
19:51 / 29.09.2025
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общия разход за р...
19:56 / 29.09.2025
Тихомир Безлов: Катаджиите завиждат на ДАИ
19:55 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета