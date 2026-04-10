Plovdiv24.bg успя да се добере до проверена информация по повод усложнената обстановка на магистрала "Тракия" край Пловдив.

За нея ви съобщихме по-рано днес ето тук (Шофьори съобщават за "голяма катастрофа" на АМ "Тракия" край Пловдив).

Ето какво разбрахме:

Последователно са станали четири верижни пътнотранспортни произшествия в посока Бургас на територията на пловдивския участък на аутобана. Първият сигнал е от 15,00 часа на телефон 112. Няма пострадали, катастрофите са отработени по административен ред или с двустранни протоколи.

* Снимката към новината е от инцидент на АМ "Тракия" от по-рано днес близо до отбивката за Лозен.