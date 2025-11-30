The Guardian.
"Стрелбата е станала на детски рожден ден. В контакт съм със служителите и служителите по сигурността, за да разбера какво точно се е случило. Ще настоявам за точна информация и отговори“, написа заместник-кметът на Стоктън Джейсън Лий във Facebook.
Полицията заяви, че е получила съобщения за стрелба близо до блок 1900 на авеню "Лусил“ в Стоктън малко преди 18:00 часа местно време в събота.
Жертвите, които варират от "непълнолетни до възрастни“, са били откарани в местни болници, заявява Хедър Брент, говорител на шерифската служба на окръг Сан Хоакин. "Това, което потвърдихме към този момент, е, че е имало банкетна зала, където семейство е празнувало.“
От шерифската служба заявиха, че детективите "работят за установяване на обстоятелствата, довели до тази трагедия“.
"Предварителните индикации сочат, че това може да е целенасочен инцидент и разследващите проучват всички възможности“, се казва още в съобщението.
Четирима души бяха убити, а 14 са ранени при стрелба на семейно събиране
