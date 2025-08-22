Новини
Четирима души се борят за място в Комисията за противодействие на корупцията
Автор: ИА Фокус 09:11Коментари (0)164
© Лекс
Номинационната комисия за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията се събира на трето заседание. На него ще се проведе изслушване на новите кандидат-членове. Допуснати са четирима души.

Този избор предизвика сериозен политически интерес, пише NOVA.

В момента депутатите са във ваканция, но със старта на есента ще стане ясно дали ще се възобнови дебатът и за самото съществуване на Комисията за антикорупция.



