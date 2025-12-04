Четирима от задържаните на протеста в София остават в ареста
Съдът реши, че има реална опасност от извършване на ново престъпление. Повдигнатите обвинения са начални. Това, което се твърди, е с висока степен на вероятност.
Защитата и на четиримата каза, че няма достатъчно данни за това те да са автори на извършените вандалски прояви, а фактът, че двама от тях имат предходни осъждания, съвсем не означава, че са готови още веднъж да влязат в ареста, пише NOVA.
"Полицаите ми се обадиха, казаха да не се притеснявам, само за справка са, не са направили нищо. Това се случва в 02:00 часа през нощта, тоест след протеста. Били са на някаква спирка, дошли, спрели са ги, документи за проверка, едното момче не е имало лична карта. "Ще дойдеш ли с нас до районното, за да установим кой си". "Да, няма проблеми". Отишли са децата и хайде задържане. Цял ден ги държаха на другия ден, цял ден от полицията излизат и казват спокойно, тези момчета нищо не са направили, няма проблеми. И в 19:00 ми се стоварват някакви постановления от някаква прокурорка", заяви Светослав Толешков, баща на един от обвиняемите.
