За инцидента Plovdiv24.bg вече ви информира.
От АПИ съобщиха, че вече е възстановено движението при км 165 на АМ "Тракия" в посока София.
По първоначална информация, ПТП-то е между три превозни средства - тежко товарен автомобил "Пежо", управляван от 60-годишен мъж, лек автомобил "Шевролет", управляван от 80-годишен мъж и лек автомобил "Фиат", управляван от 65-годишен мъж.
Пострадали са четирима пътници от "Фиат"-а - двама мъже на 42 и 29 години и две жени на 50 и 62 години, те са транспортирани в здравно заведение за оказване на медицинска помощ.
Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, за двамата на 60 и 80 години са отчетени отрицателни резултати, за 65-годишния водач уредът отчел 0,28 промила.
По-рано днес в 9:12 ч е получен сигнал за друго ПТП на АМ "Тракия" км 165 посока София. По първоначална информация е самокатастрофирал лек автомобил, без пострадал, без алкохол.
Четирима са пострадалите при верижната катастрофа на АМ "Тракия"
