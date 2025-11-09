Четиримата, обвинени за източване на тонове гориво, остават в ареста
Адвокатите казаха, че ще обжалват. Според защитата "Лукойл" не са казала до момента, че имат щета. Според прокуратурата предстои разпит на представител на рафинерията. Задържаните са обвинени в кражба на над 7 тона дизел директно от тръбата на бургаската рафинерия.
Обвинени са Янко Михайлов на 31 години, Иван Йовчев и Пламен Пейчев – на 36 години, и Жеко Господинов на 42 години. Срещу четиримата има повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група и извършване на кражба в особено големи размери, информира бТВ.
Ако бъдат признати за виновни, Наказателният кодекс предвижда затвор от 10 до 20 години затвора.
В средата на седмицата двама от обвинените бяха задържани на място в землището на село Загоре, край Стара Загора в момент, в който точат гориво от тръбопровода. В този тръбопровод е бил изграден кран, от който горивото се е източвало и се е съхранявало в подземен съд в близост за тръбопровода.
Оттам с два автомобила, всеки от които със съдове с вместимост около тон, горивото било транспортиран до хале в покрайнините на Стара Загора, където пък е било съхранявано в 10-тонни цистерни. Това стана ясно днес в съдебната зала.
Четиримата обвиняеми за кражбата ще останат ли за постоянно в ареста?
Според прокуратурата до разкриването на групата се е стигнало след използването и на специални разузнавателни средства. Адвокатите на задържаните обаче са категорични, че към този момент няма достатъчно доказателства за авторство на техните подзащитни в тежкото деяние, в което са обвинени.
"Към настоящия момент считам, че е на лице обоснованото предположение, че са извършили престъплението, както и че са на лице доказателства, че могат да се укрият или да извършат друго престъпление“, коментира Нейка Тенева, наблюдаващ прокурор в Окръжната прокуратура в Стара Загора.
