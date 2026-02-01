Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
© ФОКУС
При зимни условия, тези които стопанисват или ползват частни имоти трябва сами да организират почистването на прилежащите територии от сняг и лед и други нарушения от падаща мазилка, което по своему би могло да създаде рискова ситуация.
Важно е да се отбележи, че почистеният сняг не трябва да се струпва около стволовете на дърветата и друг вид растителност, да не се изхвърля на уличното платно. Снегът трябва да се събира на купчини в края на тротоара.
Задължение на фирмите, които извършват дейност "Чистота“ е да почистват тротоарите от сняг и лед пред спирки на градския транспорта, училища, детски градини, болници, поликлиники, социални домове и други места за обществено ползване.
Санкциите за непочистени прилежащи площи около търговски обекти и други, чието задължение на самите ползватели са– глоба с фиш на място и акт. Всяка община има собствени разпоредби и размери на глобите.
ФОКУС предупреждава, че освобождаване от санкции няма никъде. Погледнете графика, който задължително трябва да е на видно място във входа и следете кога е вашия ред.
Още едно предупреждение от ФОКУС. Служебните домоуправители, в голяма част от случаите не покриват риенето на сняг, а тарифите, които предлага, за да ви заместят са солидни.
В подобни случаи закъсват възрастните хора, но нашият съвет е да търсите доброжелателни роднини или усложливи съседи. Не чакайте инспектиращите и не давайте грешни пари на професионалния домоуправител.
