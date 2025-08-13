ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Читател: Получих фалшив имейл от НЗОК
Читател на "Фокус" също е получил такъв имейл. "Приканиха ме да извърша определени действия, за да ми върнат здравноосигурителни средства, които били преплатени", каза той.
По думите му това, което го е озадачило е, че датата на установяване е била 13.08, а в същото време е получил имейла на 12.08.
От НЗОК заявиха, че не изпращат по електронна поща на граждани или договорни партньори файлове, касаещи техния здравноосигурителен статус, информация за дължими суми и друга персонална информация. В тези случаи става дума за Spam-писма, понякога с прикачен зловреден софтуер.
Те обръщат внимание, че при получаване на подобен тип писма със съмнително съдържание, гражданите могат да подават сигнали до НЗОК, както и да сигнализират компетентните органи за разследване на киберпрестъпления.
Вижте в галерията как изглежда целият имейл.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Криминалисти откриха над тон и половина канабис само за ден
13:21 / 13.08.2025
Предложение: Повече родители да могат да работят дистанционно по ...
12:50 / 13.08.2025
Брокер сподели за един прост тест, който може да ви спаси при пок...
12:41 / 13.08.2025
Прокуратурата проверява АПИ заради бонусите за над 2 млн. лева
12:10 / 13.08.2025
Бачев отрече спекулациите, че ще се затварят театри, отпуснаха им...
11:27 / 13.08.2025
Броят на имотните сделки е с 30% по-голям спрямо миналата година
11:14 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета