© Фокус виж галерията Зачестяват случаите, при които гражданите получават фалшиви електронни писма от името на НЗОК. Пиратските съобщения обикновено изискват конкретно действие на потребителя, при което се задейства кибер атака към неговото устройство.



Читател на "Фокус" също е получил такъв имейл. "Приканиха ме да извърша определени действия, за да ми върнат здравноосигурителни средства, които били преплатени", каза той.



По думите му това, което го е озадачило е, че датата на установяване е била 13.08, а в същото време е получил имейла на 12.08.



От НЗОК заявиха, че не изпращат по електронна поща на граждани или договорни партньори файлове, касаещи техния здравноосигурителен статус, информация за дължими суми и друга персонална информация. В тези случаи става дума за Spam-писма, понякога с прикачен зловреден софтуер.



Те обръщат внимание, че при получаване на подобен тип писма със съмнително съдържание, гражданите могат да подават сигнали до НЗОК, както и да сигнализират компетентните органи за разследване на киберпрестъпления.



Вижте в галерията как изглежда целият имейл.