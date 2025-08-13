Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Читател: Получих фалшив имейл от НЗОК
Автор: Ваня Кузманова 14:08Коментари (0)113
© Фокус
виж галерията
Зачестяват случаите, при които гражданите получават фалшиви електронни писма от името на НЗОК. Пиратските съобщения обикновено изискват конкретно действие на потребителя, при което се задейства кибер атака към неговото устройство.

Читател на "Фокус" също е получил такъв имейл. "Приканиха ме да извърша определени действия, за да ми върнат здравноосигурителни средства, които били преплатени", каза той.

По думите му това, което го е озадачило е, че датата на установяване е била 13.08, а в същото време е получил имейла на 12.08. 

От НЗОК заявиха, че не изпращат по електронна поща на граждани или договорни партньори файлове, касаещи техния здравноосигурителен статус, информация за дължими суми и друга персонална информация. В тези случаи става дума за Spam-писма, понякога с прикачен зловреден софтуер.

Те обръщат внимание, че при получаване на подобен тип писма със съмнително съдържание, гражданите могат да подават сигнали до НЗОК, както и да сигнализират компетентните органи за разследване на киберпрестъпления.

Вижте в галерията как изглежда целият имейл.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Криминалисти откриха над тон и половина канабис само за ден
13:21 / 13.08.2025
Предложение: Повече родители да могат да работят дистанционно по ...
12:50 / 13.08.2025
Брокер сподели за един прост тест, който може да ви спаси при пок...
12:41 / 13.08.2025
Прокуратурата проверява АПИ заради бонусите за над 2 млн. лева
12:10 / 13.08.2025
Бачев отрече спекулациите, че ще се затварят театри, отпуснаха им...
11:27 / 13.08.2025
Броят на имотните сделки е с 30% по-голям спрямо миналата година
11:14 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Колективната отбрана на Европа
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Държавата разпродава имоти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: