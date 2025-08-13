Новини
Читател: Ужас по АМ "Тракия"! Цялото ми стъкло беше в насекоми, нямах никаква видимост
Автор: Илиана Пенова 10:21Коментари (0)115
Читател на Burgas24.bg сигнализира за необичайна ситуация, затруднила пътуването му по АМ "Тракия". 

"Цялото ми предно стъкло и броня бяха в малки насекоми, нищо не се виждаше и се наложи да спра и не бях единствен", разказва  той. 

"Това си беше същински ужас по АМ "Тракия", цялото ми стъкло беше в насекоми, нямах никаква видимост. Зачудих се дали не е дъжд или пък кал ", споделя нашият читател.

Шофьорът обяснява, че това се случва между Пловдив и Пазарджик, в посока София. 

"Спрях на първата възможна бензиностанция, за да почистя стъклото си. Нямах видимост. Освен мен на отбиваха почти всички останали шофьори. Добре, че в бензиностанцията бяха подготвени за ситуация с множество четки и чиста вода", разказва шофьорът.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
