Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха след авария на асансьора в сградата на Областна администрация в града, съобщава БНТ.
Това се е случило минути преди редовна пресконференция на РИК. Двамата пострадали са Мартин Бусаров и Йорданка Борисова, които остават блокирани повече от половин час.
За щастие, те бяха извадени от асансьора след съдействие на техник, като уточниха, че председателят е поел удара от внезапното спиране на асаньора.
Двамата помолиха медиите за отсрочка на редовната пресконференция, тъй като не се чувстват добре.
