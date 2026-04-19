Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха след авария на асансьора в сградата на Областна администрация в града, съобщава БНТ.

Това се е случило минути преди редовна пресконференция на РИК. Двамата пострадали са Мартин Бусаров и Йорданка Борисова, които остават блокирани повече от половин час.

За щастие, те бяха извадени от асансьора след съдействие на техник, като уточниха, че председателят е поел удара от внезапното спиране на асаньора.

Двамата помолиха медиите за отсрочка на редовната пресконференция, тъй като не се чувстват добре.