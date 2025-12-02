Човек е бил на протеста в София с газов пистолет със зареден патрон
"Има трима ранени полицаи и един задържан", уточни Николов.
71 души са задържани. Николов заяви, че лицата, които са създавали провокации са организирани групи.
"СДВР няма право да извежда предварително маскирани лица, установени на влизане, защото е предпоставка за ескалация, в нито една европейска страна я няма тази практика", коментира още той. По отношение на провокациите пред централите на ГЕРБ и ДПС-НН Николов заяви, че не са имали предварителна информация, че шествието ще тръгне натам и не са имали достатъчна подготовка, за да обезопасят района чрез ГКП-та.
"Ескалацията се случи в момента, в който незаявено шествие се насочи към сградата на "ДПС-Ново начало". Нашият план беше обезсмислен. Протестиращата маса премина през необезопасена от полицията територия", каза Николов.
"Видяхте агресията, непредизвикана с нищо, върху полицаи, които бяха замеряни с предмети. При 21 КПП-та видяхме хора, които наподобяват хулигани и провокатори, и към тях незабавно бяха прикрепени оперативни екипи, които следяха тяхното поведение", обясни Николов.
Според него полицията е направила всичко възможно, за да проследи всички агресори.
Сред задържаните е син на известен русенски бизнесмен, за когото се събират данни. Той е подпалил кофа за боклук.
