Човекът-паяк дава 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
©
Освен финансовото възнаграждение, Кристоф предлага и три скутера от италианската марка "Garelli“ на онези, които предоставят сведения за движението на Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.
"Познавам тези хора, откраднаха ми идея за трениране на доброволци за спасителни операции“, сподели Човекът паяк в поредица от постове в социалните мрежи.
Той изрази и недоумение относно действията на професионалните организации, ангажирани с случая:
"Шокиран съм, че в 21 век, в света на технологиите, една супер добре оборудвана паравоенна агенция с последните модели на скъпа техника и с дарени пари за въздушно видеонаблюдение, нямат бакъп система на наземното и въздушно видеонаблюдение, а и не са се презастраховали, та лидерът им да не си опази хората и децата, които безотговорно родители са оставяли в училище, и сега нямат достъп до детето си.“
Иван Кристоф призова гражданите с каквато и да е информация, която може да помогне за откриването на изчезналите лица, да се свържат с него или с компетентните органи.
Още по темата
/
МВР: Още в началато са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица по случая "Петрохан"
14:07
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
05.02
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
04.02
Още от категорията
/
Ето какво да гледаме на електромера и на фактурата, за да разберем дали са надписали сметката ни за ток
11:33
ВМРО за скандалите в козметични салони: Българската жена е оставена без защита в собствената си държава
05.02
Експерт за пенсиите: В солидарния фонд парите "изгарят" при смърт на осигурения, във втория стълб те се наследяват от близките на починалия
05.02
Велислава Делчева: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.