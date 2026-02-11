Човекът, подал сигнала за трагедията в хижа "Петрохан", е бил част от неправителствената организация
Той е от софийското село Гинци, в чиято територия попада и бившата хижа.
По информация на кмета на населеното място мъжът е бил регистриран там по настоящ адрес.
Жители на селото не го познават, а тези, които са го виждали, са малцина. Извън камерата те разказаха, че се е нанесъл неотдавна и много рядко се появявал.
В къщата в Гинци живеел с жена от мексикански произход, затова го наричали Мексиканеца. Жената няма регистрация в кметството като жител.
От дни в обитавания от тях дом няма никой и според местните се е изнесъл от там.
По наша информация при подаването на сигнала до 112 за случилото се в хижата той се е представил като "близък“.
Междувременно районът около бившата хижа продължава да е под строга охрана. Днес към мястото отново се качи бус на криминалистична лаборатория, а около обед високопроходим полицейски автомобил слезе от там, качи двама цивилни граждани – очевидно работници, след което се върна с тях към опожарената сграда.
