Чудите се, дали да платите с карта или с наложен платеж – ето как да разпознаем сигурното онлайн плащане

© Фокус В ерата на онлайн търговията, когато от дивана можеш да поръчаш всичко – от краставици и домати за хладилника, през последен модел телевизор, дори тоалета /роклята и обувките/ за годишната среща на съучениците/…винаги има едно, нашепващо предупреждение, гласче в главата ти, констатира "Фокус".



Говоря за опциите за плащане на продукта. Младите хора са по-небрежни, за тях плащането директно през платформите е ежедневие. По-възрастните потребители се страхуват и обикновено, ако има опция "плащане при доставка“ я предпочитат.



Нямам за цел да скарвам поколенията, просто искам практично да предложа на читатели от различни възрасти "формула“, а тя е как да сме сигурни в плащането и кои са сигналите, че въпросния сайт или платформа са рискови!?



Как да разпознаем сигурния сайт за плащане?



– Проверете адреса (URL) – надеждните сайтове използват HTTPS (в адресната лента има катинарче). Ако липсва, не въвеждайте данни от картата си.



– Погледнете името на домейна – измамните страници често имат объркващи адреси, с допълнителни букви или символи.



– Търсете прозрачност – всеки коректен търговец има ясни контакти, условия за ползване и правила за връщане.



– Внимавайте със съдържанието – масови правописни грешки, странен превод или прекалено евтини "оферти“ са предупредителни знаци.



Технологиите, които ни пазят



3D Secure – при онлайн плащане често получаваме SMS код или известие в мобилното банкиране. Това е допълнителна бариера срещу злоупотреби.



Виртуални карти – много банки предлагат възможност за отделна карта с лимит за онлайн пазаруване, за да се намали рискът.



Уведомления в реално време – активирането на SMS или push известията за всяка транзакция ни дава възможност да реагираме веднага.



В България сигурността при онлайн плащанията е подсилена и от държавни механизми:



Българската народна банка регулира платежните системи и следи за сигурността на банковите операции. По европейските правила за платежни услуги (PSD2) вече се прилага т.нар. "силно удостоверяване“ – комбинация от SMS код, приложение или биометрия.



Комисията за защита на потребителите има специално звено, което следи за онлайн търговията. Там можете да подадете сигнал, ако попаднете на измама или ако търговецът не спазва правата ви.



Законът за защита на потребителите гарантира правото да върнете покупка, направена онлайн, в срок от 14 дни без да давате обяснение. Също така задължава търговците да предоставят ясна информация за цените, условията и контактите си.



Инструментите ги имате, важно е да се възползвате от тях по най-добрия начин.