|Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция
"Става въпрос за км 98 на път 2-19. Има отбивна на 8 км от границата, където чужденци минават и си спестяват тол таксите. Има много гръцки фирми в района и са научили от местните за отбивката. Камерата се намира в края на село Садово, пътуващите я заобикалят", обясни пред NOVA Красимир Чакъров, директор на отдел "Контрол и правоприлагане" към тол системата.
По думите му ще бъдат взети мерки как да бъдат спрени нарушителите.
