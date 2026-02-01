Цола Драгойчева за смърните присъди от Народния съд: Никога не бях спала толкова добре, както в утрото на екзекуциите
©
"На въпроса ми какво мисли за присъдата на Народния съд срещу принц Кирил и останалите "военнопрестъпници“, тя [Цола Драгойчева, висш функционер на БКП, един от дейните участници в комунистическите репресии след 1944 г. – б.р.] не ми отвърна, както бях очаквал, с обичайния порой от фрази за "скъсването на България с фашисткото и минало“…, а с думите, които никога няма да забравя: "Никога в живота си не съм спала толкова добре, както в утрото на екзекуцията…
Голямото избиване на хора беше започнало. То нямаше да приключи преди във всеки град и всяко село да бъде унищожена и последната свободомислеща личност, която би застрашила със своя авторитет и демократични позиции установяването на комунистическата диктатура.“
Из мемоарната книга (изд. 1955 г. в Мюнхен) на швейцарския журналист и кореспондент на базелския в. "Национал Цайтунг“ Волфганг Бретхолц – "Видях сгромолясването им“. София, 1994 г. (ДАА Библиотека)
1 февруари е обявен за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим от Министерския съвет на Република България с решение № 37 от 20 януари 2011 г.
Повече информация можете да видите в сайта на Държавна агенция "Архиви“ "Народният съд 1944 – 1945“.
Още от категорията
/
Сдружение за достъпна и качествена храна: Силният контрол върху вноса е икономическа сигурност
13:43
След приетия от депутатите закон: Как ще се извършва регистрацията на електрическите тротинетки?
13:41
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията "Нашата България"
13:21
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
22:17 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.