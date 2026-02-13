София Андреева, майка на Валери, който е живял с Калушев, споделя в предаването Дневен ред подробности за живота в затвореното общество, а синът ѝ допълва картината в интервю за BIRD.BG.
Бившата журналистка Анна Цолова отбеляза в социалните мрежи, че родителите, които са оставили децата си при Калушев, могат да се разглеждат и като жертви.
"Счупеният и отчаян човек очевидно може да бъде засмукан от интелигентен и манипулативен "спасител", който да помогне, защото "знае какво прави", казва тя.
Цолова подчертава, че объркването около случая се дължи на редица фактори, включително лошата комуникация на институциите и недоверието към техните представители.
"Появата на Сарафов и огромното недоверие към него и институцията му сложиха още мъгла пред очите ни. Докарани сме до там, че ако някой като него каже "Добър ден“, вероятността да е тъмна нощ, е голяма.“, допълва тя.
Журналистката отбелязва и ролята на медиите и политическите актьори, които допълнително замъгляват картината и затрудняват обществото да разбере реалните събития.
"Хилещи се депутати, анализатори, журналисти излязоха под строй и реакцията беше: "Щом тези говорят така, значи там няма никаква секта, всичко е наред“, казва Цолова.
Тя обръща внимание и на обществената склонност да се чува само това, което хората искат, и да се отхвърля очевидното.
"Вярата, че има само и единствено лоши хора и други, които са константно кристално чисти, е шокираща“, посочва тя.
Все още остават множество въпроси за случилото се в хижа Петрохан и на Околчица, за ролята на мъжете от групата и евентуалната намеса или прикриване от службите. Според Цолова те са:
"Какво точно се е случило в хижа Петрохан и на Околчица?
Работил ли е някой от мъжете в хижата за службите?
Прикривали ли са службите нещо, което се е случвало там?
От кога службите знаят какво се случвало в групата около Калушев?
Можеше ли петима мъже и едно дете да са живи?"
Цолова: Неумението на полицаите и прокурорите да говорят с емпатия към жертвите помогна за масовата психоза
