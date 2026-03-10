Цончо Ганев повежда листата на "Възраждане" в Бургас
Той ще оглави и 23-ти МИР в София.
Програмата на партията за предстоящият вот ще носи името "България -1400“.
Причината е, че през 2032 година ще се навършат 1400 години от създаването на Велика България, поясни лидерът на формацията Костадин Костадинов.
"Хората, които са кандидати на "Възраждане", са доказали нещо, което е в основата на работата на всеки един народен представител. Това е, че държат на думата си и работят за избирателите", заяви Костадинов.
Той заяви, че очаква партията да има по-високи резултати на предстоящите избори в сравнение с предишните.
Костадинов допълни, че от партията му ще работят за честен вот.
Програмата на "Възраждане" ще бъде представена следващата седмица.
Радев: Не съм се крил
13:05
Градусите тръгват нагоре
