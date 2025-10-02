Новини
Църквата почита един светец, а народът казва да не планираме нови неща за днес
Автор: ИА Фокус 08:44
©
Днес вярващите честват деня на паметта на светия свещеномъченик Киприан.

Киприан е роден в Антиохия около III век. От ранна възраст е посветен на езическите богове и получава широко образование в областта на магията, астрологията и окултните практики. Киприан пътува до много градове, изучавайки тайните на езическите култове, общувайки със жреци и влъхви. В крайна сметка той станал известен магьосник и притежател на голяма сила, която използвал, за да влияе на хората.

Веднъж един млад мъж на име Агилайд, влюбен в благочестиво момиче на име Юстина, се приближил до него. Той помолил Киприан да използва магия, за да я изкуши към грях. Киприан, използвайки различни заклинания, хвърлил тъмни сили върху момичето, но Юстина се борила само с молитва, пост и кръстен знак. Всички опити на Киприан били неуспешни. Това бил повратен момент: той осъзнал, че християнската вяра и силата на Кръста са по-висши от всяко магьосничество.

Осъзнавайки безсмислието на демоничните практики, Киприан се отрекъл от злите духове и приел Кръщение. По-късно той станал презвитер, а след това и епископ на Антиохия. Юстина също посвещава живота си на Бога и дала монашески обети. И двамата ревностно обръщали езичниците към Христос и с делото си станали известни като проповедници и духовни наставници.  По време на гоненията на християните при император Деций, Киприан и Юстина били заловени. Те били подложени на жестоки мъчения: хвърляни в огън, във вряща смола, бити и подигравани. Но Господ по чудо ги предпазил от смърт и много хора, виждайки това, приели вярата. Накрая управниците заповядали да бъдат обезглавени.

Народните поверия за днес

Не бива да започвате нови неща - всичко, което планирате в този ден, ще бъде трудно за изпълнение или ще завърши неуспешно. Не можете да вземате назаем вещи или пари на този ден - това може да "изнесе“ богатството от къщата.

Забранено е да се гледат дълго време щъркели, които отлитат - това може да доведе до тъга и самота.

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден: - ако щъркелите вече са отлетели - очаквайте ранна и студена зима; - ако нощта е ясна и звездна - времето ще бъде сухо; - ако сутринта мъглата се разпространява - очаква се топло време; - силните ветрове показват продължителни есенни дъждове.








