Öâåòà Êàðàÿí÷åâà çà èçêàçâàíåòî íà Ñâåòëüî Èâàíîâ: Ìíîãî ìå çàáîëÿ

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Òîâà êàçà ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå Öâåòà Êàðàÿí÷åâà ïî âðåìå íà áðèôèíã çà ïîñëåäíèòå ѝ èçêàçâàíèÿ, ïðåäàäå "Ôîêóñ".
"Íåêà äà ðàçãðàíè÷àâàìå íà÷èíà íà ãîâîðåíå, êîãàòî ãîâîðèì èíñòèòóöèîíàëíî, êîãàòî ãîâîðèì â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå è êîãàòî ãîâîðèì íà ïàðòèéíè ñðåùè. Òîâà áåøå åäíà ïàðòèéíà ñðåùà, êîÿòî àç ñå ÿâÿâàõ êàòî ÷ëåí íà Èçïúëíèòåëíàòà êîìèñèÿ", êàçà îùå Êàðàÿí÷åâà.
"Ìíîãî ìå çàáîëÿ. Ãîâîðÿ ÷îâåøêè. Â åäíî ïðåäàâàíå áåøå èçðÿçàíà òàçè ìîÿ ðåïëèêà, êîÿòî êàçàõ êàòî ÷ëåí íà Èçïúëíèòåëíàòà êîìèñèÿ, ó÷àñòâàéêè íà ïîëèòè÷åñêî ñúáðàíèå â ñúáîòåí äåí, íåðàáîòåí äåí", êàçà Êàðàÿí÷åâà, âèçèðàéêè ïðåäàâàíåòî "120 ìèíóòè" ïî áÒÂ. Â íåãî âîäåùèÿò ðåøè äà èçêàæå îáè÷àéíèÿ ñè êîìåíòàð â íà÷àëîòî íà ïðåäàâàíåòî êàòî èçïîëçâà öèòàòè íà áèâøè ïðåäñåäàòåëè íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå. Òîé öèòèðà Êàðàÿí÷åâà êàòî èçïîëâà èçêàçâàíåòî é îò ïîñåùåíèå â Ëîì, êúäåòî òÿ êàçà: "Îòèâàò, ïðîòåñòèðàò ñðåùó ëîøèÿ Áîéêî, êà÷âàò ñå íà ìåòðîòî è ñå ïðèáèðàò âêúùè, õîäè ïåøà, áå! Õîäè ïåøà!"
"Áåøå ñëîæåíà òàçè ðåïëèêà äî èçêàçâàíèÿ íà ïðåäíè ïðåäñåäàòåëè íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå, êîèòî ãîâîðÿò èíñòèòóöèîíàëíî. Íå áåøå êîðåêòíî ïî òîçè íà÷èí äà ñå ïðåäñòàâè ìîåòî ãîâîðåíå. Èìàì ìíîãî èíñòèòóöèîíàëíè èçêàçâàíèÿ. Èçêàçâàíèÿ â ÅÏ, èçêàçâàíèÿ â ïàðëàìåíòàðíîòî èçìåðåíèå, êîãàòî Áúëãàðèÿ ïðåäñåäàòåëñòâàøå ïðåäñåäàòåëñòâîòî íà Åâðîïà, êîãàòî íà 140-ãîäèøíèíàòà îò Ó÷ðåäèòåëíîòî ñúáðàíèå è Òúðíîâñêàòà êîíñòèòóöèÿ. Ìèñëÿ, ÷å áåøå êîðåêòíî äà ñå âçåìå àáçàö îò òåçè ìîè èçêàçâàíèÿ, à ïîëèòè÷åñêèòå èçêàçâàíèÿ ìîæåõà äà áúäàò íàðåäåíè äî äðóãè ïîëèòè÷åñêè èçêàçâàíèÿ íà ïðåäíè ïðåäñåäàòåëè. Íèêîãà íå ñúì ñè ïîçâîëÿâàëà äà ñå ìåñÿ â ðàáîòàòà íà ìåäèèòå. Íèêîãà íÿìà è äà ãî íàïðàâÿ, íî ÷èñòî ÷îâåøêè, êàòî æåíà, êàòî ïîëèòèê, áåøå ìíîãî îáèäíî, çàùîòî òîâà íàèñòèíà ïðåäèçâèêà ñúâñåì äðóã îòçâóê", êàçà îùå Êàðàÿí÷åâà.
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12:20 / 30.09.2020
Ñúïðóçè ñà çàãèíàëèòå êðàé "Áðÿñòà", 2 äå÷èöà îñòàíàõà êðúãëè ñèð...
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Ñèäåðîâ: Òîâà å ðåïðåñèÿ ñðåùó ìåí
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Äî ñåäìèöà çàïî÷âà èçïëàùàíåòî íà äîáàâêèòå êúì ïåíñèèòå
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15:42 / 29.09.2020
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08:51 / 28.09.2020
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09:54 / 29.09.2020
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