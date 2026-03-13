Цените на петрола за следващите месеци ще бъдат изключително волатилни заради високия геополитически риск след затварянето на Ормузкия проток, тъй като 20% от суровия петрол минава оттам. Това каза в предаванетонаанализаторът от Програма "Геоикономика“ в Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов, като според него неяснотата кога ще приключи конфликтът също оказва влияние върху ръста на цените на петрола."Причината за високата волатилност нагоре е и това, че самият президент Доналд Тръмп дава заявки за конкретни удари, за конкретни действия, за конкретна времева рамка. И, съответно, когато има разминаване между обещанията и реалностите, пазарите реагират на това. Колкото повече се доближаваме от дадената от САЩ времева рамка от 3-4 седмици за края на военния конфликт, толкова повече пазарите ще стават чувствителни на подобни промени в цената.“Реалният дефицит от петрол, който е нарушен, е предимно към Азия, тъй като Европа, САЩ, Южна Америка и Африка не са голям потребител, за да са ключови важни доставките на суров петрол от Близкия Изток. "България няма проблем с физическите доставки на суров петрол, тъй като огромна част от нашите доставки идват от Казахстан и от Северна Африка, отколкото от региона на Близкия изток. Така че голяма част от доставките са гарантирани, има договори по тях, съответно не би трябвало по никакъв начин да има проблем с физическите доставки.“По думите му към момента динамиката на цените в България е сравнително разумна, като тя неминуемо расте поради глобалния тренд, но въпреки всичко не расте толкова шоково и все още ефектът не е напълно прехвърлен върху потребителите. Според Николов, най-важното в подобна ситуация е всяко домакинство да се опитва да оптимизира разходите си доколкото е възможно и в зависимост от достъпността му до градски и извънградски транспорт."Това би могло да оптимизира голяма част от разходите на домакинството, отделно да има и позитивен ефект в дългосрочен план върху цените и управлението на цените на доставките на горива в България,“ каза гостът и допълни, че според него много по-работеща тактика би била правителството да предложи и предприеме такива мерки, които да могат да оптимизират разходите на домакинството, отколкото "просто да предоставя отстъпки на цените или съответствено финансова подкрепа за допълнителна консумация на дефицитна стока“.