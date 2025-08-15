Цял един град почете своя столетник

© Разлог отбеляза един изключителен празник – 100 години навърши баба Райна Тахчиева, съобщават от общината.



Родена на 14 август 1925 година, столетничката е първата в рода си, достигнала тази внушителна възраст.



За да споделят радостта от големия ден, около рожденичката се събраха нейните деца и внуци. Сред гостите бе и нейният 88-годишен брат, дошъл лично да я поздрави. Съседи и приятели пристигнаха с огромни букети, усмивки и топли думи.



От името на кмета на Община Разлог, инж. Красимир Герчев, голяма торта, цветя, специални поздравления и пожелания за здраве и спокойни дни, поднесе зам.-кметът по социални дейности инж. Гергана Костова.



Баба Райна с усмивка и вълнение сподели с нея спомени от младините, спомени за семейството и за дългия си, изпълнен с труд и обич живот. Поздрави и букет цветя поднесе и директорът на Домашния социален патронаж Елиза Костадинова.



Баба Райна е майка на две дъщери, има петима внуци, много правнуци, а отскоро е горда пра-пра баба на близнаци.



Животът ѝ е белязан от труд и постоянство – години наред работи на полето, където се чувства свободна, дълго време е била готвач, запомнена с вкусните си гозби, приготвени с много любов. Обича да плете – плела е много - винаги красиво и пъстро.



За своите 100 години баба Райна е преживяла и добро, и лошо, но винаги е запазила борбения си дух и топлото си сърце. Днес тя е живото доказателство, че любовта към хората, трудът и усмивката могат да победят времето.