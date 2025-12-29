Цяла България е предупредена!
Причината е очакван силен вятър.
От институцията подчертават: скорост на вятъра 14-19 m/s (50-69 km/h) и/или пориви до 24 m/s (90 km/h). Бъдете внимателни!
Зимната обстановка: Опасност от "черен лед" на прохода "Шипка". "Петрохан" е изчистен до асфалт
26.12
НИМХ: Внимание, студено!
26.12
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
10:32
Парк за мечки - Белица за Бриджит Бардо: Благодарим ти за безкрайната отдаденост към животните!
28.12
