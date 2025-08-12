Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Д-р Бацелова: Новият вариант на COVID-19 се разпознава с "бръснещата силна болка в гърлото"
Автор: Емануела Вилизарова 15:13Коментари (0)176
©
Новият вариант на COVID-19 "Нимбус“ е по-заразен, но няма данни да протича по-тежко. Аз лично не виждам нищо притеснително. Това каза епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова в интервю за "Фокус“.

Към момента няма данни "Нимбус“ или NB.1.8.1 да протича по-тежко в сравнение с предходните варианти на вируса, отбеляза тя. При част от заразените болестта протича леко, почти безсимптомно. При други обаче заболяването е по-продължително, стига се и до усложнения и хоспитализации.

"Индивидуално е. Обикновено пациентите съобщават за отпадналост, хрема, силно главоболие. Сега много характерна е т.нар. бръснеща силна болка в гърлото“, обясни доц. Бацелова.

Начинът за предпазване е носене на маска и ваксинация.



Още по темата: общо новини по темата: 14558
12.08.2025 Бум на болните от COVID-19 в България! Следете за температура, болки в гърлото и една особена хрема
09.07.2025 Нов вариант на ковид върлува в цял свят, симптомите могат да се объркат с
грип
30.06.2025 Доц. Атанас Мангъров: Това, което отличава това заболяване от "летните" грипове, е силната болка в гърлото
06.06.2025 Проф. Чорбанов: Управлението на COVID-кризата беше пълен провал
30.05.2025 Нов вариант на Covid-19, вижте какви са симптомите
21.05.2025 Бившият здравен министър Асена Сербезова осъди прокуратурата за 50 000 лева
предишна страница [ 1/2427 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Семейство с бебе на "Каваци": Учтиво ни изгониха от плажа, иначе ...
15:12 / 12.08.2025
Огромна международна компания придобива част от български завод
15:08 / 12.08.2025
Голям железопътен проект: Изграждат изцяло нов релсов път от Ямбо...
14:38 / 12.08.2025
13-годишно момиче наби 11-годишно. Ритала го е, скубала и му е уд...
14:18 / 12.08.2025
17-годишен мотоциклетист загина след удар в бетонен стълб
14:00 / 12.08.2025
Митов: Сухото време и силният вятър правят пожарите трудни за овл...
13:37 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
12:08 / 10.08.2025
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди левове в Бургас
09:31 / 12.08.2025
Актуални теми
Природни стихии
Конфликт Израел-Газа
Грипна епидемия обхвана страната
Лято 2025
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: