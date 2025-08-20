ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Брънзалов: Няма друга държава с 8% здравноосигурителна вноска и едва 5% от БВП за здравеопазване
"Причината за смъртта на това дете не е нито в реанимобилите, нито в работата на медиците, нито в тяхната логистика. Проблемът е ясен какъв е – скъсано въже и атракциони, за които никой до този момент не е провеждал съответния контрол", заяви лекарят.
Д-р Брънзалов обясни, че при падане от над 40 метра шансът за оцеляване е минимален, независимо от бързината на реакцията.
Също така допълни, че спасителите и медиците са действали според правилата, а първите минути след инцидента са били решаващи. Въпреки това, травмите са били несъвместими с живота.
"Всички спасители са оказали долекарска помощ, защото те са длъжни да притежават съответните сертификати по линия на Българския червен кръст. Имало е стационарен кабинет, прекрасно оборудван с необходимата техника наблизо. Колегата е повикал втори реанимобил. Ако е трябвало, щеше да се извика и трети, и пети. Става въпрос за падане на дете от 40 метра, защото му е скъсан коланът, който е трябвало да му пази живота", заяви д-р Брънзалов за Bulgaria ON AIR.
Според него е некоректно да се твърди, че смъртта е настъпила заради забавяне на линейката или липсата на лекар в първия екип.
Той посочи, че в България, както и в много европейски държави, при подобни случаи първи реагират парамедици, а невинаги лекар-реаниматор. Дори и да е имало два реанимобила на място, изходът е щял да бъде същият.
Председателят на БЛС подчерта, че истинският проблем е в липсата на достатъчен брой линейки, екипи и финансиране на спешната помощ. Той е категоричен, че отговорността е на държавата и Министерството на здравеопазването, които не осигуряват нужните ресурси.
"Кой трябва да осигури спешната помощ в България? Държавата. Министерството на здравеопазването. Има ли една област в България, където има адекватен брой линейки, адекватен брой екипи? Една, ако намерите, ще бъде добре, но няма. Разликата е огромна – в пъти по-малко са. И тези хора действително изповядват тази професия в много тежки условия", каза д-р Брънзалов
Той повдигна и по-широкия въпрос за хроничното недофинансиране на здравната система. Според него случаят в Несебър за пореден път показва, че са нужни реформи и ясна политика за обезпечаване на здравните услуги с достатъчно лекари, медицински сестри, парамедици и модерна техника.
"Колко пъти да повтаряме, че българското здравеопазване е недофинансирано? Това е поредният случай, който показва, че е необходима реформа. В системата за здравеопазване на България влизат по-малко пари, от която и да е друга европейска държава, член на ЕС. Няма друга държава с 8% здравноосигурителна вноска и да заделя едва 5% от БВП за здравеопазване. Няма такава", заяви председателят на Лекарския съюз.
