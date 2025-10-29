ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Брънзалов: Пак ще бъдем на опашката в ЕС!
©
"Тези цифри са съвсем пресни и трябва да направим анализ за по-голяма конкретика. Трябва да има увеличение на бюджета, но едва ли ще покрие нуждите на българското население за здравеопазване. Пак ще бъдем на опашката в Европейския съюз", заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.
Увеличава се броят хоспитализации
По думите му на практика здравноосигурителната вноска е вдигната.
"Винаги сме мислели, че броят на хоспитализации е много - сега е със 100 000 повече. Отиваме на 2 400 000 хоспитализации. Всичко научаваме от медиите. С нас диалог не е воден. Не получихме информация и от брифинга. По средствата за младите лекари има много въпроси, които трябва да се уточнят", обясни д-р Брънзалов за Bulgaria ON AIR.
Парите от здравноосигурителните вноски са недостатъчни
Има много лечебни заведения, които нямат финансиране от бюджета на НЗОК, убеден е той.
"Искаме да има дебат, да уточним всички детайли. Парите, събирани от здравноосигурителни вноски, са недостатъчни. Нямаме устойчивост - трябва да бъде ясно откъде идват парите на хората, работещи в нашата система", изтъкна гостът.
Според него България има възможност да прави медицина на много високо ниво, но е тежко недофинансирана.
"По този закон можем да си издадем становището след като сме запознати с повече конкретика. Към момента нямаме покана за среща. Имаме график, по който на експертно ниво се водят преговори с НЗОК. Българският лекарски съюз ще разгледа параметрите как ще бъдат увеличени клиничните пътеки", посочи д-р Брънзалов.
Още по темата
/
Има ли опасност България да тръгне по "гръцки или румънски сценарий" с първия си държавен бюджет в евро през 2026 г.?
27.10
Още от категорията
/
Лекари предупреждават: Изтръпване, слабост на крайниците, световъртеж - може да са признаци на инсулт
09:56
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
28.10
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.