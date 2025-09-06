ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Д-р Десислава Кателиева: Това състояние лесно може да се сбърка с вирусен хепатит или жлъчна криза
- Идея, родена от реален проблем
Идеята за създаването на такъв наръчник се ражда още през 2018 г., когато пациентска организация се обръща към д-р Кателиева с конкретен проблем. Пациенти с недостатъчност на хормоните на надбъбречната жлеза често изпадат в т.нар. "адренални кризи“ – състояния с много ниско кръвно налягане и ниска кръвна захар, които са животозастрашаващи. Спешните екипи обаче трудно се ориентирали в ситуацията и пациентите не получавали правилната помощ навреме.
"Първоначално създадохме постери с информация за това състояние, както и за миастенните кризи при пациенти с миастения гравис, които разпространихме в спешните центрове в цялата страна. Отзивите бяха много положителни и това ме мотивира да събера информацията в една книга“, споделя д-р Кателиева.
- Защо редките болести са предизвикателство за спешните медици?
Въпреки името си, редките болести не са толкова рядко срещани – от тях страдат около 30 милиона души в Европа и над 450 000 в България. Отличителното при тях е, че спешните състояния протичат по специфичен начин и лесно могат да бъдат объркани.
"Една хемолитична криза например протича с жълтеница и увеличен черен дроб и далак. Тя лесно може да се сбърка с вирусен хепатит или жлъчна криза. Това може да доведе до фатална грешка – пациентът да попадне в инфекциозно отделение, вместо в интензивно, където да се лекува причината за хемолизата“, обяснява д-р Кателиева.
Подобен е и случаят с миастенната криза. В началото тя може да прилича на обикновена вирусна инфекция с обща слабост, но състоянието прогресира с часове, засягайки дихателната мускулатура, което налага незабавна хоспитализация и апаратна вентилация.
- Спешно срещу неотложно: кога да търсим помощ?
Един от големите проблеми в системата е, че хората често не правят разлика между спешно и неотложно състояние.
Спешни състояния са тези, които са пряко животозастрашаващи – т.нар. "код червено“. Това са състояния, при които линейката трябва да пристигне до 8-ата минута. Такива са нарушенията на съзнанието, острата дихателна недостатъчност, ритъмните и проводните нарушения на сърцето.
Неотложни състояния са тези, които изискват медицинска помощ, но не застрашават живота в момента. Пример за това е хрема и кашлица от една седмица или хипертонична криза при пациент, който знае, че има високо кръвно, но не си е изпил лекарствата.
"За съжаление, неотложната помощ в България почти не съществува. Има цели области като Силистра и Разград, където няма неотложни кабинети. Това кара хората да търсят спешните отделения, което задръства системата и пречи на екипите да се отзоват навреме при истински спешните случаи“, коментира специалистът.
- Рецепта за здраве: Силата на семейството
На въпроса каква е личната ѝ рецепта за здраве, д-р Кателиева отговаря без колебание: "Мястото, където се зареждам, е моят дом и моето семейство. Няма по-хубаво място, където човек да се откъсне от стреса и напрежението. Затова препоръчвам на всички – и на колегите, и на пациентите: пазете семействата си и се грижете за тях, защото те са мястото, където се съвземаме като хора“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вижте на кои участъци от утре тол камерите ще засичат и глобяват ...
17:49 / 06.09.2025
Постоянен арест и за четиримата обвиняеми за побоя над шефа на МВ...
17:46 / 06.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ поч...
17:45 / 06.09.2025
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отл...
17:46 / 06.09.2025
Д-р Йовчева: Радев започва да мисли за политическото си наследств...
17:49 / 06.09.2025
Постоянен арест за мъжа, обвинен за дерайлирането на трамвай в Со...
17:49 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета