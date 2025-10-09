ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Георги Миндов: Личните лекари трябва да имат право да отписват пациенти в случай на агресия
"Проблемът е, че досега никакъв механизъм - нормативен, законов или подзаконов, не съществува за това нещо. Веднъж регистриран пациентът в дадената листа на съответния общопрактикуващ лекар, няма механизъм, дори при нарушаване на неговите права, дори при агресия, дори при физически сблъсък, той да не може да прекрати неговото обслужване", обясни д-р Миндов пред NOVA.
Той посочи съществуващо противоречие в нормативната уредба. От една страна, Кодексът за професионална етика на лекарите позволява на медик да откаже обслужване (освен в спешни случаи) при накърняване на личното и професионалното му достойнство. От друга страна обаче, лекарят няма право да дерегистрира пациента от своята практика.
Според него агресията често е резултат от сблъсъка на пациентите с недостатъците на здравната система - недофинансиране, липса на кадри и оборудване.
"Пациентът, когато отиде на лекар, той се сблъсква с една недофинансирана, една нереформирана система", коментира специалистът.
Той подчерта, че за ефективно лечение е необходимо да съществува доверие между лекар и пациент, което е невъзможно при наличието на омраза и съмнения. Именно липсата на механизъм за отписване кара много лекари да отказват да записват нови пациенти, страхувайки се от подобни проблемни ситуации. Въвеждането на такава процедура би могло да улесни записването и да освободи места за пациенти, които в момента не могат да си намерят личен лекар.
Като възможно решение д-р Миндов предлага създаването на арбитражна комисия с участието на Лекарския съюз и Здравната каса, която да разглежда всеки отделен случай на базата на събрани доказателства. Той увери, че никой лекар не би отписал пациент без сериозна причина.
ИЗПРАТИ НОВИНА
