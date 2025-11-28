Д-р Христиана Бацелова: Предстоящите празници, коледните тържества и множеството фирмени събирания създават допълнителни рискове
Предстоящите празници – Никулден, коледните тържества и множеството фирмени събирания – създават допълнителни рискове за по-интензивно предаване на инфекции. Затова доц. Бацелова препоръча сезонната ваксинация срещу грип и COVID-19, а за бременните – и ваксината срещу RSV, която осигурява защита на новородените в първите месеци след раждането.
Епидемиологът потвърди, че вече има случаи на грип с напълно характерната клинична картина – остро начало, силно главоболие, мускулни и ставни болки. Според нея няма нищо необичайно в циркулацията на вирусите към края на ноември.
Пикът на грипната вълна у нас се очаква през януари и февруари, уточни Бацелова. По думите ѝ след празничния период традиционно заболеваемостта нараства, а разпространението на вирусите зависи в голяма степен от обхвата на ваксинацията сред населението.
