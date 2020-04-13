Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ä-ð Êîë÷àêîâ: Ëåêàðèòå íà Çàïàä íè äèøàò ïðàõòà, äàâàìå ïðèìåð êàê òðÿáâà äà ñå ïðàâÿò íåùàòà
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 12:11 / 13.04.2020Êîìåíòàðè (8)180
©
Ñèòóàöèÿòà â Áúëãàðèÿ íå å îâëàäÿíà, à óïðàâëÿåìà, à ñòðàíàòà íè å îò ìàëêîòî, êîèòî óìåëî óïðàâëÿâàò ïàíäåìèÿòà. Òîâà ïðåä Íîâà òâ àíåñòåçèîëîãúò è ÷ëåí íà ðúêîâîäñòâîòî íà ÓÌÁÀË "Ñîôèÿìåä" ä-ð Èâàí Êîë÷àêîâ.

"Âå÷å ñå ãîðäåÿ, ÷å ñúì ëåêàð è ÷å ñúì áúëãàðñêè ëåêàð. Íèå ñëàãàìå â ìàëêèÿ ñè äæîá çäðàâíèòå ñèñòåìè íà íàé-áîãàòèòå è ãîëåìè äúðæàâè. Äàâàìå ïðèìåð êàê òðÿáâà äà ñå ïðàâÿò íåùàòà", äîïúëíè òîé.

Ìåðêèòå çà èçîëàöèÿ ñà íàé-åôåêòèâíèÿò ìåòîä çà îâëàäÿâàíå íà ñèòóàöèÿòà, ñìÿòà ä-ð Êîë÷àêîâ. "Òîçè âèðóñ íå å èñòèíñêè îðãàíèçúì. Òîâà å åäíà ìíîãî ïúðâè÷íà ìîëåêóëà, êîÿòî íå ñå ðàçìíîæàâà. Íèå ÿ ïðîèçâåæäàìå. Àêî ñïàçâàìå ìåðêè çà õèãèåíà, òîâà ñúùåñòâî íå ìîæå äà ñå ðàçìíîæàâà. Çíàåì êàê äà ãî îãðàíè÷èì", îáÿñíè òîé.

Ñïîðåä àíåñòåçèîëîãúò âñå îùå íÿìà äîñòàòú÷íî ñòàòèñòèêà çà òîâà êîëêî îò èíôåêòèðàíèòå ñ êîðîíàâèðóñ áèõà ìîãëè äà ñå ïîäëîæàò íà ëå÷åíèå ñ õëîðîõèí.

"Ëå÷åíèåòî èìà è òîêñè÷íè ñòðàíè÷íè åôåêòè è çàâèñè îò ïðèäðóæàâàùèòå çàáîëÿâàíèÿ. Ñòàðèÿò îïèò å îò äåñåòèëåòèÿ, êîãàòî å ëåêóâàíà ìàëàðèÿòà. Ôðàíöèÿ áåøå ïèîíåð, òúé êàòî òàì èìà ìíîãî áèâøè êîëîíèè, â êîèòî ñå íàáëþäàâà ìàëàðèÿ. Òîâà å åäèíñòâåíàòà åâðîïåéñêà äúðæàâà, êîÿòî ïðîäúëæàâàøå äà ïðîèçâåæäà ìåäèêàìåíòà", êàçà îùå ä-ð Êîë÷àêîâ.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1924
13.04.2020 »
13.04.2020 »
13.04.2020 »
13.04.2020 »
13.04.2020 »
13.04.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/321 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Íå å äàëå÷å îò èñòèíàòà, íî íå ìîæåø äà èì ãî îáÿñíèø.
0
 
 
Àáå òè êîãàòî áåøå êìåò ïàê ãè ðúñèøå åäíè âèöîâåðŸ˜‚
+1
 
 
Äàíî äà å ïðàâ ÷îâåêà, âúïðåêè, ÷å ìàëêî ìè çâó÷è íà ïðèêàçêàòà ''âèäÿëà æàáàòà, ÷å ïîäêîâàâàò êîíÿ, òà è òÿ âäèãíàëà êðàê''
0
 
 
Òî÷íî òè ëè áååðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Îòíîâî æàëáè âúâ ÂÀÑ çàðàäè ìàñêèòå
13:20 / 13.04.2020
Ïîëèòîëîã: Ðàäåâ äîïóñêà ìíîãî ãðåøêè, êîèòî ñúñèïâàò ðåéòèíãà ìó...
12:51 / 13.04.2020
Çàäúðæàõà áëèçî 150 000 ìåäèöèíñêè ìàñêè ïðè îïèò çà êîíòðàáàíäà
12:45 / 13.04.2020
Íàñåëåíèåòî íà Áúëãàðèÿ å 6 951 482, òâúðäè ÍÑÈ
12:36 / 13.04.2020
Áúëãàðñêèòå äåöà: Ìàëêî ìîìè÷åíöå ñ äàðåíèå çà "Øåéíîâî"
12:12 / 13.04.2020
Çàïî÷âà ðàçñëåäâàíå ñðåùó Ñèäåðîâ çàðàäè áåçóìíèÿ ìó ïðèçèâ êúì á...
12:12 / 13.04.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Æåíà ñå ñàìîóáè â öåíòúðà íà Áóðãàñ
14:17 / 11.04.2020
Ïèêúò íà çàðàçàòà èäâà ó íàñ ñëåä ñåäìèöà! Íà 24-òè ìàé ùå ìîæåì äà íàïúëíèì õîòåëèòå è ðåñòîðàíòèòå!
21:51 / 12.04.2020
Èçâúíðåäíî: Îò ïîëóíîù äíåñ íîñåíåòî íà ìàñêà ñòàâà çàäúëæèòåëíî!
10:08 / 11.04.2020
Îùå åäèí çàðàçåí â Áóðãàñ!
08:16 / 11.04.2020
Â ñòðàíàòà èìà íîâè çàðàçåíè è ñìúðòíè ñëó÷àè!
17:58 / 11.04.2020
Çàïîâåäòà çà ìàñêèòå å ôàêò! Äëúæíè ñìå äà ãè íîñèì íå ñàìî íà îòêðèòî!
15:24 / 11.04.2020
Äàâàò ïî 375 ëåâà íà ðîäèòåëè â íåïëàòåí îòïóñê, íî íå íà âñè÷êè
09:43 / 11.04.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: