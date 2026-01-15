Корупцията, липсата на реална политическа воля и тежкият недостиг на медицински кадри продължават да подкопават българското здравеопазване. Това посочи бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков и очерта основните дефицити на системата и причините за тях.Повод за разговора стана информация за съмнения за картел при кетъринг услуги в болници, проверяван от Комисията за защита на конкуренцията. Според Ненков подобни практики трудно могат да се реализират без знанието или мълчаливото съгласие на възложителите. "Когато се харчат публични средства, интересът към реалната цена изчезва и се създава среда за чиста корупция," обясни той пред NOVA NEWS.По думите му политическите решения и управлението на болниците се движат от една и съща логика – първоначално има едно поведение, а след това настъпва рязка промяна, провокирана от външен натиск. Ненков определи това като действие на "магнитна сила“, която стои зад политическото поведение и определя кой и как взема решения.Той направи паралел между парламентарни обрати и начина, по който се провеждат обществени поръчки в здравеопазването. Завишаването на цените на консумативи и услуги е системно, а конкуренцията често е привидна. В такава среда, подчерта Ненков, директорите на болници са поставени под постоянен натиск и рядко имат свободата да действат независимо. Не им е лесно, защото всяка съпротива срещу утвърдени схеми изисква жертви – понякога професионални, понякога лични.Според бившия здравен министър фигурата на здравния министър има значение, но възможностите ѝ са силно ограничени. "Министърът може да прави малки промени, но за големи реформи е нужна ясна и стабилна политическа подкрепа. При сегашната конфигурация сериозни промени са практически невъзможни", смята Ненков.Той отхвърли тезата, че липсата на пари е основният проблем на системата. Средствата за здравеопазване се увеличават всяка година, но голяма част от тях потъват в завишени цени. По негови думи около половината от консумативите се купуват на нереално високи стойности. Увеличаването на здравната вноска, предупреди той, няма да доведе до по-добра грижа за пациентите, а по-скоро ще увеличи доходите на онези, които вече печелят от системата.Недостигът на медицински кадри Ненков определи като "зверски“, особено по отношение на медицинските сестри. Младите лекари, според него, не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат.Като ключов проблем за младите лекари той открои специализацията. Според експерта промяната ще дойде с времето и с ново поколение лекари и граждани, които няма да приемат настоящия модел.