Бившият министър на здравеопазването и анестезиолог от ВМА д-р Мирослав Ненков коментира в ефира на NOVA актуалните теми – от потресаващия случай с блъснато куче Мая до проблемите с бюджета за здраве, политическите зависимости и силата на черния хумор да оцеляваме в българската действителност.Припомняме, че в социалните мрежи беше разпространен видеоклип, на който 29-годишен лекар от ВМА прегазва куче в столичния квартал "Разсадника“. Кадрите предизвикаха обществено възмущение. Попитан как е възможно човек, избрал професията да спасява животи, да прояви подобна жестокост, д-р Ненков отговори: "Това, че този мъж е избрал лекарската професия, не означава, че задължително е способен да чувства. Това е дълбок душевен дефект“.Той подчерта, че въпреки шока от видеото, ВМА не е трябвало да реагира импулсивно, докато не стане ясно кой го е публикувал клипа и дали не е манипулиран."Не може да се налагат наказания преди разследването да приключи“, смята Ненков.Относно въвеждането на психологически оценки за лекари преди започване на практика, Ненков беше категоричен, че подобен контрол трябва първо да бъде приложен към политическата класа: "Хората, които определят бъдещето на нацията, са видимо негодни за това. Ако ще има предварителен контрол, започнете от тях.“Според него медицинските университети трябва да акцентират повече върху етичната и хуманитарна подготовка на бъдещите лекари още по време на обучението.Екпертът коментира и рекордния бюджет за здраве. Д-р Ненков отново подчерта, че увеличението на средствата няма да се усети, докато не настъпят реални реформи."Това е все едно да наливаш вода в кана без дъно. Продължава да се краде със страшна сила“, подчерта той.Попитан как може да бъде реформирана системата, Ненков каза: "Трябва много сериозен политически лидер, който да застане зад реформите. Как ще кажеш на крадец, че вместо 2 милиона на ден, ще изкарва 200 хиляди? Той това няма да го преживее.“В края на разговора бившият министър сподели, че се връща към сценичните си изяви заедно с приятелите си – Михаил Дюзев и Иво Райчев. На 17 ноември към тях ще се присъедини и журналистката Лора Крумова."Смехът и музиката са двата велики дара, които Бог е дал на хората. Те лекуват“, каза той.