Д-р Николова: Разгарът на грипната вълна тепърва предстои
©
"Нормално за сезона е да има по-голяма заболеваемост от респираторни инфекции. Не е само вирусният грип, който се изолира. Има доста пациенти с респираторни оплаквания, но това е обичайно за сезона. При грипа броят на болните обикновено постепенно се покачва и в средата или края на януари вече достига своя пик. В някои случаи и през февруари могат да се регистрират високи нива на заболеваемост. Има накъде да се расте. В момента не се наблюдава нищо необичайно, така че хората не трябва да се притесняват. Грипът е налице, а за тези, които не са ваксинирани, той може да протече по-тежко и понякога с усложнения, но това е всяка година през януари и февруари“, обясни тя.
"Превалирa грип тип А. Пациентите, при които се използват бързи тестове, показват наличието на този тип вирус. Те имат рязко начало, с висока температура. При някои се наблюдават гадене и повръщане, болки в мускулите и ставите, суха и мъчителна кашлица, болезнено гърло, особено при преглъщане, обилни секрети от носа и очите. Това са типичните оплаквания при грипните вируси. В момента не се наблюдава нищо по-различно от стандартните прояви на грипа“, допълни д-р Николова.
"Все още има пациенти, които са положителни за COVID-19. В края на декември при мен имаше десетина проби с положителен резултат. Обикновено единият вирус отстъпва място на другия – после грипът намалява и се увеличават случаите с положителни тестове за COVID. Нашата работа е интересна, защото при нас две еднакви оплаквания могат да дават различни резултати при пациентите“, каза още тя.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Взех хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
09.01
Родители се възмутиха
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.