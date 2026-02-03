Има ръст на диагностицираните случаи на рак, заяви д-р Наум Симоновски от Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания.По думите му увеличението на регистрираните случаи се дължи основно на по-добрата диагностика и достъпа до съвременни изследвания. "Болестността нараства на хартия, но това не значи автоматично, че качеството на живот се е влошило или че хората боледуват повече заради начина си на живот. Нашата цел като лекари е именно обратната – да подобрим качеството и продължителността на живота“, подчертава той.Според д-р Симоновски Световният ден за борба с рака има една основна мисия – информираността. "Пациентите трябва да ни търсят не едва когато имат сериозни оплаквания, а много по-рано – чрез профилактика“, казва специалистът и формулира т.нар. "принцип на трите единици“:- веднъж годишно посещение при личния лекар;- веднъж годишно изследване на кръвна картина;- навременно търсене на специалист, ако симптоми като умора, нощно изпотяване или необяснима загуба на тегло продължат повече от седмица."Кръвната картина може да даде сигнал за проблем още преди да има клинични оплаквания“, каза лекарят пред bTV.На въпроса дали химиотерапията остава в миналото, д-р Симоновски е категоричен: "Напредъкът в лечението на хематологичните заболявания се измерва с часове, не с години“. Той посочва три основни стълба на съвременната терапия: таргетната терапия, имунотерапията и прецизната диагностика.Таргетната терапия атакува само дефектните клетки, без да уврежда здравите тъкани, а имунотерапията "обучава“ имунната система на пациента да разпознава и унищожава туморните клетки. "Вече не лекуваме просто диагноза – лекуваме конкретния пациент и биологията на неговото заболяване“, обяснява специалистът.