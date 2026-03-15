Д-р Здравков бързо запълва "места" на утвърдени медици, а Околийски плаши с прокуратура след забърканата каша с тестовете за рак. Докога ще си играем със здравето?
"Този екип, състоящ се от трима лекари с две специалности (педиатрия и детска пулмология), четирима специализанти по детска пулмология, седем млади и мотивирани медицински сестри и трима санитари - целокупно и осъзнато напусна педиатричната болница " Проф. Иван Митев". Причините са комплекни - токсичен климат, интриги и задкулисие. Липсата на възможност за развитие на младите хора в екипа, финансовите наказания, наличието на сериозен дефицит на доброта и емпатия - задължителни качества, според мен, за всички хора, които работят с болни деца и техните родители.
Екипът е по-сплотен от всякога, изграждан с годините с една цел - диагностика, лечение и подкрепа на болни деца. Въпреки неспирните опити за неговото разкъсване, се предлага на пазара на труда в неговата цялост и единност . На продължителна среща вчера в МЗ детайлно са изложени всички проблеми, довели до това колективно решение, очаквам мерките, които МЗ обеща да вземе.
Благодаря на всички родители на болни деца, чиято подкрепа получаваме в този труден момент, на всички колеги от други болници, които са до нас, на силните ни семейства, които понасят подобна турбуленция! Ще продължаваме заедно!", написа Наталия Габровска в социалната мрежа Фейсбук. Тя е част от екипа.
В центъра на скандала се замесва името на небезизвестния д-р Благомир Здравков, който често дава интервюта по медиите. Той е досегашен директор на Педиатрична болница "Иван Митев“ в София и новоизбран шеф на чисто новата Детска болница в Бургас.
Припомняме, че по времето на предишния здравен министър Силви Кирилов, след поредица сигнали и последвали проверки д-р Здравков подаде оставка, която веднага бе приета. Но буквално след встъпването в длъжност на новия служебен министър на здравеопазването Михаил Околийски - Благомир Здравков бе върнат отново на поста. Странно, нали?
Преди дни той излезе пред Националната телевизия, за да обясни казуса с напусналите медици. "Свободните щатни бройки, освободени от 17 души от отделението по пулмология в Педиатричната болница "Иван Митев" в София, вече са запълнени с нови специалисти", побърза да се похвали той.
Нима на фона на всички протести от страна на хиляди медици в България положението в сектора е толкова цветно, че в рамките на часове се запълниха работните места на напусналите? Или говорим за чиста проба репресии, за да бъдат изгонени от местата си тези 17 души?
И тук също е добре да зададем въпросите: Защо д-р Здравков бе сам? Защо не викнаха с него някой от напускащите медици, да разберем и другата гледна точка в пряк ефир? И къде точно се подвизава равноправието?
И всичко това някакси бе потулено в целия информационен поток. И никой не обърна внимание на 17 медици, които доброволно напуснаха и се противопоставиха на лошите практики в здравеопазването ни.
Министър Околийски, къде сте? За пореден път Ви питаме? Лесно е да се комуникира с медиите чрез постове във Фейсбук, показвайки как "много добре" си вършим работата, но когато трябва да отговаряте на въпроси, защо мълчите?
Или чакаме чистката на "служебния" кабинет да приключи, но без никакви отговори за това какво изобщо се случва?
Защо не защитихте медиците или поне не дадохте обяснение, а просто подминахте този случай? Дори не повдигнахте въпроса при последното си участие в сутрешния блок на bTV. Единственото, което разбрахме е как искате да налагате промени и как "не искате да давате подробности" за конкретни казуси на този етап, защото нямате достатъчно информация. Защо? А как взимате решения? Значи може да се подхвърля нещо в медийното пространство и после тишина - без обяснения, без ясна причина, без факти, ей така без нищо, но не пропуснахте да изтъкнете къде и какво сте работил в сферата на здравеопазването през годините...
Дори от Българския лекарски съюз не Ви защитиха и заявиха: "Не са верни твърденията на служебния здравен министър доц. Михаил Околийски за алгоритмите за скрининговите програми за колоректален рак и рак на маточната шийка". Друг Ваш провал, който вече разобличихме. И колкото и да се опитвате да го замаскирате с проверки и инспекции, нашите граждани ще останат дълго време без необходимата своевременна и пълноценна диагностика, а вие ще останете известен с именно с този провал като здравен министър.
"Особено тревожно е, че подобни неверни твърдения се изнасят именно от институцията, която следва да гарантира прозрачността и професионалния характер на здравните политики. От високото институционално ниво на Министерството на здравеопазването е недопустимо да се разпространява информация, която не отговаря на съдържанието на официалните документи и подвежда както медицинската общност, така и обществото", категорични са от БЛС, докато вие заплашвате, че ще подадете сигнал до прокуратурата заради скриниговите програми.
И като за финал - хубаво е да се публикуват снимки и хвалебствени новини в социалните мрежи и по интервюта да говорим само за успехи, но нека да обърнем внимание и на здравните работници, а не подобни скандали да остават в сянката на тишината, заедно с много други...
Казахте, че в "работата на служебното правителство постоянно изскачат бомби отвсякъде и гасят пожари" - а дали именно тези бомби не ги създавате Вие?
