Теменужка Петкова слаб ляв 2. Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев относно Бюджет 2026.
"Няма нито една положителна оценка. Искаме бюджетът да бъде оттеглен веднага. Той е вреден за страната", каза още Мирчев и заяви, че от ДБ предлагат десни мерки, които ще изпратят официално до минути.
"Някой си играе с държавния бюджет, мисли си, че това му е домашния портфейл. Има дупка от 5 млрд. и това е изключително притеснително, трябва да се каже откъде се е получила. Ние ще изпратим мерките, а правителството ще реши дали ще се съобразява с тях. Ние нямаме какво да си говорим с правителството, те трябва да си говорят с нас", каза още той.
От своя страна депутатът Мартин Димитров заяви, че няма причина за нов дълг.
"Между първо и второ четене да бъде поправен бюджетът е все едно да кажеш на кривата стена, че бояджията ще я изправи", каза Мирчев.
ДБ: Пишем на финансовия министър Теменужка Петкова слаб ляв 2
