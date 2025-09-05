ДБ с нов законопроект за СРС, подали са сигнал срещу Пеевски в КПК

© "Подадохме сигнал в прокуратурата и КПК срещу Пеевски за това как управлява държавата - чрез компромати и папки, с които държи политици със заплаха за повдигане на обвинения", каза в кулоарите на парламента съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов.



По думите му това е отпор срещу завладяването на институциите.



"Предлагаме и специална реформа по отношение на СРС. Как се мотивира и извършва подслушването и как се унищожават събраните данни. Внасяме и изменения в Закона за електронната идентификация, така че гражданите да могат да използват е-услуги от телефона си. Така бизнесът и икономиката ще бъдат максимално облекчени. Това е дългосрочен начин за освобождаване на завладяната държава", каза още Божанов.



От своя страна Ивайло Мирчев отново засегна темата за визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай. "Това е огромно унижение за Желязков и Борисов, които са големи евроатлантици. Очевидно има тежък разнобой в коалицията и единственото решение е оставка на Зафиров, за да запазят достойнството си", допълни той.