ДКСБТ: Не се отчита наличие на извънредни или спекулативни процеси на пазара на храни
© Булфото
По време на събитието беше направен и обобщен анализ на ценовата динамика за периода от 1 януари до 22 декември 2025 г., като акцент бе поставен върху влиянието на външните фактори, сезонността и логистичните разходи върху пазара.
В брифинга участие взе и Александър Колячев член на КЗК председател на Комисия за защита на потребителите и Цветислава Лакова, който коментира отражението на ценовите промени върху потребителите и необходимостта от засилен пазарен контрол и прозрачност, предаде "Булфото".
От ДКСБТ подчертаха, че наблюдаваните ценови колебания са в рамките на нормалната пазарна динамика и не се отчита наличие на извънредни или спекулативни процеси на пазара на храни.
Още по темата
/
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
21.11
Още от категорията
/
"ДПС - Ново начало" със законопроект за увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца
16:09
Работодателите искат сезиране на КС за противоконституционност на удължителния бюджет, с който ще бъде поет 1 млрд. лв. нов дълг
14:09
Стойчо Кацаров: ЕК съди България за правила, които създават условия за корупция в здравеопазването
21.12
Демерджиев: Многохилядните протести очертаха една разделителна линия - от една страна стои статуквото, а от другата - гражданите
21.12
Зимата идва с пълна сила
21.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.