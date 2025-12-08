"ДПС - Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората
©
Митинги срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на Бюджета, инициира ДПС.
Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции.
Ще кажем “НЕ на омразата!", защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение.
И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията!
Ще кажем “ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората".
Митингите ще се проведат във вторник, 9.12. 2025 г., от 18 часа както следва:
Белица - центъра на града
Руен - площада пред общината
Провадия - централен площад
Велико Търново - пл."Майка България"
Видин - площада пред общината
Враца - площад между читалището и общината
Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев"
Кърджали - пл.“Освобождение"
Кюстендил- пл."Велбъжд"
Луковит- централен площад
Монтана - пл. “Жеравица" пред сградата на обл.администрация
Сърница- пред общината
Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"
Асеновград - площад "акад. Николай Хайтов“
Разград - пл."Независимост"
Ветово (област Русе) - пред общинска администрация
Дулово - площада пред общината
Сливен - пл.,,Цар Освободител"
Смолян - бул."България" 67
Ботевград - централен градски парк
Търговище - пред сградата на Драматичен театър
Хасково - пл. "Свобода“
Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"
Ямбол - на площада до общината.
Още по темата
/
Калин Стоянов: Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но не и от охрана на протести и полиция
07.12
Наталия Киселова: Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред
07.12
Калин Врачански: Хората отново са на улиците, защото управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна
07.12
Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
06.12
Още от категорията
/
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
06.12
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол
06.12
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
06.12
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
Защо Русинов напусна ПП?
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Шофьор на бетоновоз подгони мъж с метална палка
22:38 / 07.12.2025
Мирчев: Елате в сряда да ги изметем от България
21:01 / 07.12.2025
Надзорът на НЗОК одобри новия Бюджет 2026
21:06 / 07.12.2025
Даниел Митов: Не се опасявам от гражданска война в България, МВР ...
21:07 / 07.12.2025
Благомир Коцев: Казаха ми, че в България има нов шериф и ако не с...
20:26 / 07.12.2025
Трима души са били евакуирани от танкера "Kairos", не са били в д...
20:27 / 07.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.