Внесохме проект на решение в Народното събрание, с което задължаваме Министерски съвет да предприеме мерки за компенсиране на хората и бизнеса от високите цени на горивата, предизвикани в следствие на военните действия в Иран. Това обяви зам. - председателят на ПГ на ''ДПС - Ново начало'' Йордан Цонев в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС. 

''Бизнесът търпи сериозни щети'', каза Цонев и обясни как предвиждат законопроектът да бъде реализиран: 

''Предлагаме да се създаде фонд, като средствата по този фонд да се набират от повишеното ДДС в следствие на повишената цена на суровия петрол и природния газ'', каза той. 

''Средствата, с които ще бъде компенсиран бизнеса и хората, ще бъдат практически неутрални за разходната част на бюджета, защото приходите идват от увеличението на ДДС - то'', каза Цонев. 

В проектозакона на '''ДПС - Ново начало'' се предлага още Министерски съвет да финансира фонда чрез Българската банка за развитие (ББР) или от бюджета. 

"Кризата се задълбочава, няколко страни в Европа вече реагираха. Това, че има служебен кабинет и влизаме в избори не трябва да ни оставя извън грижата за хората'', отбеляза Цонев и допълни, че според него таван на цените на горивата е непазарна мярка и трябва да я избегнем. 

Той беше категоричен, че са в готовност да предизвиква извънредни заседание на Народното събрание на тема цени на горива и по време на предизборната кампания.