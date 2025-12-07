"ДПС - Ново начало" с контрапротест на 9 декември
"Призоваваме всички членове и симпатизанти на ДПС на митинг в защита на стабилността в държавата.
Нека всички заедно да кажем:
НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата!
ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати!
НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата!
Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг.
Развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос!
Денят е вторник, 9 декември, 18 часа.
А локацията за вашето населено място ще намерите на страницата на областната организация на ДПС", пишат от "ДПС - Начало".
Голям Ботев
преди 1 ч. и 59 мин.
Иде нов 23 септември. За тези които не знаят какво се е случило тогава, да погледнат уикипедията. Най-кървавият опит за преврат извършен от комунистите у нас. Днес ролите изглеждат разменени и границите между добро и лошо са размити, но кръв за проливане има….
