Румен Радев начело с Йордан Цонев. С него са Искра Михайлова и Халил Летифов.
"Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепя и сте крепели това управление с ясната позиция", обърна се към тях президентът.
Йордан Цонев благодари за поканата от името на партията и каза: "Подкрепяли сме го с политики, но не сме участвали с постове".
"Събитията, които се случиха ясно ни казват, че този парламент е приключил своя политически живот", категоричен бе Цонев.
"Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са силно компрометирани", заяви Цонев.
Фокус на дискусията бе и бюджетът. Йордан Цонев бе категоричен, че България е имала нужда от редовен бюджет, а не от удължителен, но в създалата се ситуация - ще подкрепят удължителния.
"ДПС - Ново начало" вече е при президента за консултациите
