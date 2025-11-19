Сподели close
Нови пререкания и взаимни обвинения между управляващи и опозиция- този път за софтуера за управление на продажбите в търговския обект (СУПТО). 

СУПТО е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. Подлежат на специални изисквания и регулации от страна на НАП, за да се гарантира, че продажбите се отчитат коректно и не може да се манипулират.

От "Да България" направиха изявление в Народното събрание като съпредседателят Ивайло Мирчев коментира, че в план-сметката за 2026 година се предлага въвеждането на държавно одобрен софтуер за отчитане на продажбите в търговските обекти.

"Във връзка с влизането в еврозоната безспорно има определени предизвикателства към всички търговски обекти и към всички фирми. Това беше нормално и предвидимо. Изненадващо обаче е, че правителството рязко реши към тези предизвикателства да ни добави и нова порция, а именно позабравения софтуер за контрол на търговските обекти СУПТО, който кабинетът изненадващо реши да включи като част от държавния бюджет, констатира той.

Ивайло Мирчев обяснява, че държавата е опитала да въведе силно регулиран софтуер за контрол на продажбите, за да ограничи сивия сектор, но решението е остаряло и практически неработещо. Предишният опит за внедряване е довел до протести, а фирмите са вложили над 100 млн. лева, след което софтуерът е отменен заради лоша концепция и изпълнение. Въпреки това никой не е компенсирал бизнеса за направените разходи, каза още той. 

Последва и отговор от страна на управляващите в лицето на финансовият министър Теменужка Петкова

"ПП-ДБ разпространяват неверни и неточни твърдения по повод системата. Първото невярно твърдение е, че СУПТО на практика представлява софтуер, който НАП ще произведе и въведе. Това не е така. Това няма да струва ресурс на българските фирми. И сега в чл. 118 от ЗДДС и в Наредба Н-18 съществуват изисквания към системите за приходите в търговските обекти. Всеки търговец, който ползва система, която отговаря на Наредба Н-18, няма да има никакви разходи. Задължението, което се въвежда в закона, касае само производителите и разпространителите на софтуер", каза Петкова. 

 

 