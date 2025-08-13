ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Да, България" настоява кабинетът да не продава държавни имоти, докато не се изготви прозрачна програма
От ДБ настояват, че "държавата трябва да ограничава своето влияние". Те изразяват готовност да участва в подготовката на програма за установяването на държавните имоти, които са с отпаднала необходимост.
"Бихме дали своя принос в изготвянето и приемането на програма за установяване на отпаднала необходимост на имоти - държавна собственост и за последващото разпореждане с тях чрез продажба, отдаване под наем или друг правен способ", съобщават от партийния пресцентър.
"Да, България" поставят условие това да се случва единствено при "пълна прозрачност, проследимост и дигитализация на процеса".
"Само при условие, че такава програма включва пълна прозрачност, проследимост и дигитализация на процеса, съгласуване с държавни и общински органи и ясно поставени цели, за да има достатъчно гаранции срещу корупционния риск и срещу преминаването на имотите в близки да управляващите инвеститори на занижени цени. До постигането на тези гаранции, правителството следва да се въздържа от продажба", заявяват в позицията от "Да, България".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Криминалисти откриха над тон и половина канабис само за ден
13:21 / 13.08.2025
Предложение: Повече родители да могат да работят дистанционно по ...
12:50 / 13.08.2025
Брокер сподели за един прост тест, който може да ви спаси при пок...
12:41 / 13.08.2025
Прокуратурата проверява АПИ заради бонусите за над 2 млн. лева
12:10 / 13.08.2025
Бачев отрече спекулациите, че ще се затварят театри, отпуснаха им...
11:27 / 13.08.2025
Броят на имотните сделки е с 30% по-голям спрямо миналата година
11:14 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Абонамент
Анкета