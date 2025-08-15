ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Да, България" отговори на Борисов за държавните имоти
В своя публикация във Фейсбук от партията заявяват, че ГЕРБ "свали фалшивата си маска на дясна партия".
"Наложи "Магазини за хората" за кефа на Пеевски, административно вдигна таксите и прие правила, които отварят вратата за брутален бюрократичен рекет — сега Борисов се оплаква, че "група леви партии" се тревожат за държавните имоти", пише в позицията.
Полтическата сила посочва, че коалицията "Демократична България", в която участва, е предложила решение на казуса с държавните имоти с отпаднала необходимост.
"Демократична България предложи изцяло дясно решение по темата, но "лявата" ГЕРБ мълчи. В компанията на Пеевски Борисов следва ляво‑популистка посока, зададена от неговия ортак: Пеевски спуска задачите, а Борисов и кабинетът изпълняват турбо‑популистката "програма за хората", посочват в публикацията си.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов: Очакваме покана за среща с всички партии за купува...
14:58 / 15.08.2025
Шофьорът на аудито, което се заби в автобус: Да треперят всички!
14:51 / 15.08.2025
Бащата на Сияна: Поредната безумна катастрофа!
14:30 / 15.08.2025
Задържаха шофьора, забил се в автобус на градския транспорт
14:05 / 15.08.2025
Държавата с насоки към бизнеса за правилното етикиране на стоките...
13:15 / 15.08.2025
Ген. Мутафчийски: Тежко остава състоянието на пострадалите при ка...
13:08 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета