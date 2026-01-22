Росен Желязков е присъединил България към съвета за мир на Тръмп. Смятаме, че това е грешно, неадекватно и опасно действие на това правителство, което вече е загубило легитимност да взима решения. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по отношение на новината, че премиерът Росен Желязков е подписал с американския президент Доналд Тръмп, българското участие в Съвета за мир в Газа.
"Това не е просто едно решение, това е пробив срещу общата политика на Европейския съюз. Довечера има среща на върха на лидерите на ЕС, където да се обсъди и тази тема. Това, че България се превръща в троянски кон и застава заедно с Орбан – единственият представител на европейска държави там, е много тревожно. Останалите държави са Беларус и такива с тоталитарни режими. България не бива да има място там, особено преди това да бъде обсъдено и да бъде взета обща позиция на ЕС“, каза още той.
Божанов заяви още, че мястото на България е в сърцето на Европа.
"България трябва да взима единно решенията си и да не бъде пробивана през една или друга по-слаба държава. България, за съжаление, в момента заема такава позиция", допълни съпредседателят на "Да, България".
