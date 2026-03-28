Да помогнем да живее: 33-годишен мъж се бори с тежка болест
В края на 2024 г. на Илиан е поставена тежката диагноза - рак на белия дроб в 4-ти стадий. Той се е борил с болестта чрез таргетна терапия, която давала надежда и довела до ремисия на състоянието му. Наскоро заболяването отново се е активирало и започнало бързо да прогресира.
Налага се Илиан по спешност да замине за Германия, където като последна възможност ще започне комбинирано лечение с лъчетерапия и химиотерапия.
Разходите за лечението обаче са изключително високи и непосилни за неговото семейство. Затова близките му се обръщат с призив към хората с добри сърца да помогнат, за да може младият мъж да продължи своята битка.
Всеки, който има възможност и желание да помогне, може да го направи и чрез дарение по следната банкова сметка:
Получател: Илиян Бориславов Димитров
Iban: BG13BPBI79401092357302
През утрешния ден (28.03) от 10:00 часа в залата на градския стадион в Годеч ще се проведе благотворителен турнир.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Министерски съвет представи пакет от мерки заради кризата в Близк...
21:55 / 27.03.2026
Автомобил гори на АМ"Тракия"
20:05 / 27.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.