Понякога и най-силните гласове имат нужда от помощ!Нека да помогнем на нашия любим колега и ПРИЯТЕЛ -в борбата й с тежко заболяване, което изисква продължително лечение.Тя има нужда от помощ в събирането на пари за скъпоструващо лекарство. До този момент семейството й е поело всичко възможно, но финансовата тежест вече е непосилна.През последните месеци тя премина през тежки терапии. В момента предстои нов етап от лечението й, за който се очаква одобрение на допълнителна терапия и има вече одобрени медикаменти.За следващите приблизително 6 месеца, извън текущата терапия, са необходими около 35 000 евро само за назначените й лекарства.Всеки жест е от значение. Нека, който има възможност да подкрепи Ася!Банкова сметка ДСКТитуляр: Ася Асенова АлександроваIBAN: BG37STSA93000032451065Средствата се събират единствено за лечението на Ася Александрова.